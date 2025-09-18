В городе металлургов стартует новый отопительный сезон

Глава города Мончегорска Андрей Рудаков подписал постановление о начале отопительного периода 2025/2026 года в городе Мончегорске 19 сентября с 8.00.

Администрация города обращает внимание жителей на то, что после пуска тепла магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и только после этого жилищные организации приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в многоквартирных домах, в том числе проводят проверку стояков и вентилей.

Наладка подачи тепла в квартиры с момента начала отопительного сезона может занять от одного до пяти дней.