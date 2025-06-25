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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 10:00

В городе морской доблести Гаджиево открыли мемориальную доску Герою Российской Федерации майору Круковскому Станиславу Викторовичу

23 июня у дома в городе Гаджиево, где проживал Станислав Круковский, начальник Управления ФСБ России по Северному флоту генерал-майор Стафеев Алексей Владимирович и заместитель главы ЗАТО Александровск Суворов Александр Викторович открыли мемориальную доску.

23 июня у дома в городе Гаджиево, где проживал Станислав Круковский, начальник Управления ФСБ России по Северному флоту генерал-майор Стафеев Алексей Владимирович и заместитель главы ЗАТО Александровск Суворов Александр Викторович открыли мемориальную доску.

В церемонии участвовали неравнодушные жители, почётные гости, военнослужащие, представители администрации, работники учреждений города, представители общественных и молодёжных объединений и движений.

На траурно-торжественное мероприятие из Калининграда прибыли родители Героя. Для Татьяны Ивановны и Виктора Викторовича важно видеть и знать, что память о сыне, история о проявленном им героизме и высочайшем патриотизме будет храниться в сердцах северян.

Станислав Круковский родился в 1991 году в городе Балтийск Калининградской области. По окончании Калининградского пограничного института ФСБ России, в 2013 году прибыл для прохождения дальнейшей службы в Управление ФСБ России по Северному флоту. Первичная должность – оперуполномоченный отдела ФСБ России по 31 дивизии подводных лодок Подводных сил Северного флота в городе Гаджиево. В 2018 году был переведён в отдел ФСБ России по 61 отдельной бригаде морской пехоты Северного флота в н.п. Спутник, в 2019 году – откомандирован в Управление ФСБ России по Южному военному округу, где продолжил оперативную работу.

Выполняя должностные обязанности в 177 отдельном гвардейском полку морской пехоты Каспийской флотилии, Станислав Круковский сопровождал военнослужащих в боевых операциях. Летом 2023 года получил лёгкое ранение от сброшенного с БПЛА боеприпаса – несколько осколков попали в плечо.

С июня 2024 года находился в зоне активных наступательных действий ВС России на Краматорско-Дружковском направлении, неоднократно выдвигался на передовую линию, принимал непосредственное участие в разведывательно-поисковых действиях, инженерном оборудовании переднего края обороны полка и боестолкновениях с противником. Обладая специальными знаниями, обучал личный состав способам установки минно-взрывных заграждений.

2 июля 2024 года, во время разведки на запорожском направлении, группа, в которой находился Станислав Круковский, вступила в бой с превосходящими силами ВСУ. Сотрудник контрразведки грамотно руководил боем до прибытия подкрепления. Сохраняя самообладание и выдержку, оказал эффективную помощь командованию в управлении боем.

В критический момент боестолкновения в ходе массированного артобстрела, когда были ранены несколько военнослужащих, майор Круковский, видя замешательство командиров, взял на себя руководство подразделением. Его решительные действия помогли отбить атаку и восстановить порядок в батальоне.

Находясь под плотным огнём, Станислав Круковский вынес с передовой трёх раненых бойцов, лично оказал им первую помощь и обеспечил эвакуацию в тыл.

Увидев его ключевую роль в управлении боем, противник сосредоточил по нему огонь всех имеющихся средств поражения, в результате которого военный контрразведчик, спасая боевых товарищей, погиб.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майору Круковскому Станиславу Викторовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

 

 

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.

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