В городе морской доблести Гаджиево состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Магомета Гаджиева

Мероприятие прошло на площади имени Л.А. Матушкина при участии почётных гостей из Мурманской области и Республики Дагестан.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис, председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов, а также Герой России, участник специальной военной операции и федерального проекта «Время героев» Энвер Набиев.

Бронзовый бюст легендарного подводника создан народным художником Дагестана, заслуженным художником России Али Магомедовым и отлит на заводе имени Гаджиева в Махачкале. На создание и установку памятника из муниципального бюджета выделено более 5 млн рублей.

«Открытие памятника легендарному Герою Советского Союза — важное событие не только для Гаджиево, но и для всей Мурманской области. Магомет Гаджиев олицетворяет лучшие качества воина-подводника: мужество, отвагу и преданность Родине, а его имя навсегда вписано в историю Северного флота. Огромное спасибо нашим друзьям из Дагестана за активное участие в этом замечательном проекте. Этот памятник стал символом нерушимой связи между республикой Северного Кавказа и нашим регионом, между разными поколениями защитников Отечества. Мы часто обсуждаем с руководством Министерства обороны и Военно-морского флота, что сегодня наши подводники как никогда профессионально подготовлены. За их плечами — опыт и традиции, заложенные такими героями, как Магомет Гаджиев. Это олицетворение героического подвига, труда и высокопрофессиональной службы. Уверен, этот бюст станет символом связи поколений и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи», — отметил в своем выступлении Андрей Чибис.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов также обратился к присутствующим.

«От имени главы нашей республики Сергея Меликова и всего правительства передаю искренние поздравления с Днём города Гаджиево. Особую благодарность хочу выразить Андрею Владимировичу Чибису и всей команде правительства Мурманской области за внимание к сохранению памяти о нашем земляке Магомеде Гаджиеве и за приглашение делегации. Сегодня для нас большая честь участвовать в открытии памятника нашему земляку, героическому подводнику. Магомет Гаджиев — простой мальчик из горного аула, прошедший славный путь и ставший примером истинного героизма. Его подвиг объединяет народы России и служит примером для нынешних защитников Отечества. В это непростое время, когда весь мир ополчился против России, как никогда важно сохранять историческое наследие и единство нашего многонационального народа», — сказал он.

Право открыть памятник было предоставлено родственникам героя — племяннику Муртазали Гаджиеву и внучатому племяннику Саиду Гаджиеву. В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны-подводники, военнослужащие гарнизона, юнармейцы и жители города.

Особую значимость мероприятию придало присутствие Героя РФ Энвера Набиева, который отметил, что подвиг Магомета Гаджиева вдохновляет современных защитников Отечества.

«С детства мне рассказывали о героизме Магомета Гаджиева. Сегодня, участвуя в специальной военной операции и защищая Родину, я продолжаю его боевой путь. Для нас, участников боевых действий, такие герои служат примером мужества и верности воинскому долгу», — подчеркнул ветеран СВО.

Выступая перед присутствующими, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня всех нас объединило имя героя, моряка-подводника, высококлассного профессионала, настоящего человека, доблестного офицера Магомета Гаджиева. Открытие памятника – это значимое событие не только в жизни гарнизона и нашего заполярного региона, а, пожалуй, всего Северного флота и Республики Дагестан. И оно приобретает более глубокий смысл, поскольку проходит в День города, который носит имя легендарного подводника. Это дань памяти и уважения этому удивительному человеку. Это благодарность его потомков за бессмертный подвиг, который стал примером доблести и героизма. Слова признательности всем, кто принимал участие в создании и установке памятника герою.

Завершилась церемония торжественным прохождением парадного расчёта войск Гаджиевского гарнизона, исполнением гимна России, оружейным залпом и выступлением заполярных творческих коллективов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Магомет Имадутдинович Гаджиев (1907-1942) — капитан 2 ранга, командир дивизиона подводных лодок Северного флота. Проявил исключительное мужество во время Великой Отечественной войны, участвуя в боевых походах в Баренцевом море и Атлантическом океане. На его счету 10 потопленных транспортов противника. Погиб 12 мая 1942 года на подводной лодке «К-23».

23 октября 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Именем Гаджиева названы город в Мурманской области, корабли и улицы в различных городах России.

