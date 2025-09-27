Учитель из Мурманска Анастасия Дробот борется за выход в финал всероссийского телевизионного шоу «Классная тема!»Мы разные и добрые: рыбак из Вардё создал отель для чаек, а подросток из Нью-Джерси шьёт галстуки для бездомных животных
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.09.25 23:30

В городе морской доблести Гаджиево состоялась торжественная церемония открытия бюста Героя Советского Союза Магомета Гаджиева

Мероприятие прошло на площади имени Л.А. Матушкина при участии почётных гостей из Мурманской области и Республики Дагестан.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Андрей Чибис, председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов, а также Герой России, участник специальной военной операции и федерального проекта «Время героев» Энвер Набиев.

Бронзовый бюст легендарного подводника создан народным художником Дагестана, заслуженным художником России Али Магомедовым и отлит на заводе имени Гаджиева в Махачкале. На создание и установку памятника из муниципального бюджета выделено более 5 млн рублей.

«Открытие памятника легендарному Герою Советского Союза — важное событие не только для Гаджиево, но и для всей Мурманской области. Магомет Гаджиев олицетворяет лучшие качества воина-подводника: мужество, отвагу и преданность Родине, а его имя навсегда вписано в историю Северного флота. Огромное спасибо нашим друзьям из Дагестана за активное участие в этом замечательном проекте. Этот памятник стал символом нерушимой связи между республикой Северного Кавказа и нашим регионом, между разными поколениями защитников Отечества. Мы часто обсуждаем с руководством Министерства обороны и Военно-морского флота, что сегодня наши подводники как никогда профессионально подготовлены. За их плечами — опыт и традиции, заложенные такими героями, как Магомет Гаджиев. Это олицетворение героического подвига, труда и высокопрофессиональной службы. Уверен, этот бюст станет символом связи поколений и будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи», — отметил в своем выступлении Андрей Чибис.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов также обратился к присутствующим.

«От имени главы нашей республики Сергея Меликова и всего правительства передаю искренние поздравления с Днём города Гаджиево. Особую благодарность хочу выразить Андрею Владимировичу Чибису и всей команде правительства Мурманской области за внимание к сохранению памяти о нашем земляке Магомеде Гаджиеве и за приглашение делегации. Сегодня для нас большая честь участвовать в открытии памятника нашему земляку, героическому подводнику. Магомет Гаджиев — простой мальчик из горного аула, прошедший славный путь и ставший примером истинного героизма. Его подвиг объединяет народы России и служит примером для нынешних защитников Отечества. В это непростое время, когда весь мир ополчился против России, как никогда важно сохранять историческое наследие и единство нашего многонационального народа», — сказал он.

Право открыть памятник было предоставлено родственникам героя — племяннику Муртазали Гаджиеву и внучатому племяннику Саиду Гаджиеву. В церемонии возложения цветов приняли участие ветераны-подводники, военнослужащие гарнизона, юнармейцы и жители города.

Особую значимость мероприятию придало присутствие Героя РФ Энвера Набиева, который отметил, что подвиг Магомета Гаджиева вдохновляет современных защитников Отечества.

«С детства мне рассказывали о героизме Магомета Гаджиева. Сегодня, участвуя в специальной военной операции и защищая Родину, я продолжаю его боевой путь. Для нас, участников боевых действий, такие герои служат примером мужества и верности воинскому долгу», — подчеркнул ветеран СВО.

Выступая перед присутствующими, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня всех нас объединило имя героя, моряка-подводника, высококлассного профессионала, настоящего человека, доблестного офицера Магомета Гаджиева. Открытие памятника – это значимое событие не только в жизни гарнизона и нашего заполярного региона, а, пожалуй, всего Северного флота и Республики Дагестан. И оно приобретает более глубокий смысл, поскольку проходит в День города, который носит имя легендарного подводника. Это дань памяти и уважения этому удивительному человеку. Это благодарность его потомков за бессмертный подвиг, который стал примером доблести и героизма. Слова признательности всем, кто принимал участие в создании и установке памятника герою.

Завершилась церемония торжественным прохождением парадного расчёта войск Гаджиевского гарнизона, исполнением гимна России, оружейным залпом и выступлением заполярных творческих коллективов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Магомет Имадутдинович Гаджиев (1907-1942) — капитан 2 ранга, командир дивизиона подводных лодок Северного флота. Проявил исключительное мужество во время Великой Отечественной войны, участвуя в боевых походах в Баренцевом море и Атлантическом океане. На его счету 10 потопленных транспортов противника. Погиб 12 мая 1942 года на подводной лодке «К-23».

23 октября 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Именем Гаджиева названы город в Мурманской области, корабли и улицы в различных городах России.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33142/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире04:00«Дружба особого назначения». Художественный фильм (16+)05:30«Знак истинного пути». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост задолженности по заработной плате-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»