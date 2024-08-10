В городе Полярные Зори прошёл VI Кольский открытый слёт молодёжи при поддержке Кольской АЭС

В минувшие выходные в городе Полярные Зори состоялось уникальное для Мурманской области мероприятие — Кольский открытый слёт молодёжи («КОСМо»). На его площадке собралось более 250 человек из разных городов региона такие как Полярные Зори, Кандалакша, Оленегорск, Североморск, Мурманск, Апатиты, Мончегорск и другие.

Молодёжный слёт проходит за Полярным кругом в шестой раз, объединяя представителей различных профессий и предприятий региона: специалистов Кольской АЭС, железнодорожников ОАО «РЖД», работников Кандалакшского алюминиевого завода, Кольской ГМК (горнометаллургический комбинат), налоговых инспекторов области и других организаций.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук отметил: «Кольский открытый слет молодёжи очень популярен среди молодых людей, и давно стал традиционным. Кольская АЭС всегда участвует в его организации, оказывает всестороннюю поддержку инициативной молодежи. Подобный формат мероприятий помогает создавать и развивать крепкое молодёжное сообщество в регионе, обеспечивает достойный спортивный и творческий досуг для участников, способствует их патриотическому воспитанию».

В этом году заглавной темой слёта стал кинематограф. Командам было необходимо подобрать соответствующие костюмы героев кино, выучить наизусть саундтреки из любимых фильмов или мультфильмов и презентовать себя на сцене. В мероприятии приняло участие 6 команд: «ГОСТRUSkolbasters», «Балаган», «Ураниум», «Малиновая Лада», «В хорошей компании», «Канда-Совы». Участники соревновались в самых разных дисциплинах, всего на слёте было представлено 15 номинаций. Победители мероприятия были награждены «Ёлочной ветвью», а за личные и коллективные номинации участникам вручался «КОСкор».

По итогам двухдневных соревнований определилась общая тройка призёров: 1 место - «ГОСТRUSkolbasters» (г. Кандалакша), 2 место - «Балаган» (г. Полярные Зори), 3 место — Ураниум (г. Полярные Зори).

«Мероприятие позволило раскрыть творческую сторону нашей молодёжи. Участники выступали в уникальных костюмах, создавали креативные афиши, организовали драматические представления на сцене. «КОСМо» является одни из немногих мероприятий Мурманской области, которые позволяют настолько крепко сплотить региональную молодёжь, создавая благоприятные условия для её самореализации. Все команды выступили с ошеломляющим успехом, а энтузиазм участников был заразителен. Мы ждем с нетерпением следующего года!», - прокомментировал Павел Троцкий, председатель Совета молодёжи заполярной станции, инженер цеха тепловой автоматики и измерений Кольской АЭС.

Участие в мероприятии также приняли представители городской администрации и правительства области. А также известный автор книг «Метро 2033» и «Сталкер» Андрей Буторин.

Молодёжный слет организован инициативной группой «КОСМо» совместно с Советом молодёжи Кольской АЭС при поддержки первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС и администрации города Полярные Зори.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.