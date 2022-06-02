В городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную бесчеловечную провокацию

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий военнослужащих ВСУ и боевиков украинских националистических формирований в отношении мирных жителей Украины и народных республик Донбасса, а также использования киевским режимом объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Как сообщает function.mil.ru:

в Одессе подразделениями территориальной обороны в здании лицея (ул. Елисаветинская) оборудован склад оружия и боеприпасов, в районе общежития и школы №56 (ул. Тенистая) оборудованы траншеи и развернут опорный пункт, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась;

в Николаеве боевики украинских вооруженных формирований оборудовали казармы в школах №1 (ул. Айвазовского) и №7 (ул. Потемкинская), а в детском саду №70 (ул. Фалеевская), и школе №24 (ул. Лесная) – склады с реактивными снарядами для РСЗО;

в Краматорске Донецкой Народной Республики на территории машиностроительного колледжа (ул. Большая Садовая), общеобразовательных школ №10 (ул. Хабаровская) и №16 (ул. Леонида Быкова) боевиками подразделений ВСУ оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия;

в Славянске Донецкой Народной Республики в здании профессионального машиностроительного лицея (ул. Кольцевая) националистами оборудованы огневые позиции, во дворе размещены артиллерийские орудия и РСЗО.

Боевики, зная, что в результате таких преступных действий жертвами станут мирные жители, целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в последующем возложить ответственность за возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих.

По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную бесчеловечную провокацию. В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города. Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения.

При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.

Кроме того, около 19.00 (мск) 31 мая 2022 г. отступающими подразделениями 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия «Азот» взорвана цистерна с ядовитым химическим веществом (азотная кислота) с целью остановить наступающие подразделения российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики путём создания зоны химического заражения. После подрыва поднялось (на высоту около одного километра) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины.

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