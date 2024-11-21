В городе-спутнике Кольской АЭС прошёл отборочный турнир Всероссийского проекта «Физика сейчас»

В рамках Всероссийского проекта «Физика сейчас» состоялся отборочный турнир юных физиков на территории МБОУ СОШ №4. В соревнованиях приняли участие 20 учащихся 8-10 классов из школ города Полярные Зори и населённого пункта Африканда.

В формате научного боя четырём командам предстояло решить задания по физике, подготовленные специалистами Обнинского института атомной энергетики «НИЯУ МИФИ». В течение установленного времени участники разрабатывали варианты экспериментальных решений и представляли их на оценку жюри, в состав которого вошли другие команды и представитель от института.

«Благодаря проекту «Физика сейчас» Обнинский институт атомной энергетики занимается популяризацией научной деятельности среди школьников, а также работает с преподавателями в городах расположения филиалов концерна «Росэнергоатом». Наша цель – повысить интерес молодежи к исследованиям и помочь им лучше понять суть различных научных областей. Мы предоставляем учителям информацию о дополнительных программах, которые помогут им направлять и поддерживать учеников в их научных стремлениях», – отметил Сергей Герасин, преподаватель Обнинского института атомной энергетики «НИЯУ МИФИ».

Победителями турнира стала команда школы №4. В течение ближайших двух месяцев они будут работать над индивидуальным научно-исследовательским проектом под руководством преподавателей «НИЯУ МИФИ», чтобы представить его во Всероссийском этапе турнира в г. Обнинск в феврале 2025 года.

«Кольская АЭС неизменно поддерживает инициативы, способствующие развитию научного потенциала подрастающего поколения. Этот турнир – не только возможность для школьников проявить свои знания и креативность, но и важный шаг к формированию их интереса к техническим специальностям, которые будут востребованы в будущем», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, проект «Физика сейчас» реализуется АО «Концерн Росэнергоатом» и Обнинским институтом атомной энергетики «НИЯУ МИФИ» в городах-спутниках российских АЭС с 2022 года.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.