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Мурманская область. Арктика (16+)29.11.24 16:00

В городе-спутнике Кольской АЭС состоялся турнир имени Курчатова

26 ноября в Полярных Зорях состоялся областной интеллектуальный турнир   «Курчатовские чтения», посвящённый 80-летию атомной энергетики России. За кубок победителя боролись 19 команд учащихся 9-10 классов из 11 школ Мурманской области.

Сильнейшей оказалась команда из столицы Заполярья «Лицейские ОБЕДоеды», в которую вошли учащиеся Мурманского политехнического лицея. Серебряными медалями награждены старшеклассники из полярнозоринской гимназии №1, объединившиеся под названием «Юные курчатовцы». Кубок за третье место получила команда «E=mc*2», представляющая школу №4 города Полярные Зори.

Вопросы для участников традиционно подготовили сотрудники Кольской атомной станции. Команды демонстрировали знания точных дисциплин и творческий подход в пяти раундах. Динамику игре задал «Блицкриг», где на обсуждение ответа давалось лишь 20 секунд, затем ребятам предстояло справиться с заданиями, которые проводились по правилам известной интеллектуальной игры. Украшением турнира стал тур «Ребусология». Команды должны были разгадать 9 зашифрованных в ребусы физических терминов и из первых букв полученных ответов составить загаданное ключевое слово. Правильным ответом стала фамилия советского ученого, физика и энергетика Николая Антоновича Доллежаля, главного конструктора первого в мире ядерного реактора.

Победителей и призёров турнира ждёт экскурсия на самую северную АЭС в Европе.

«Профориентационный проект «Курчатовские чтения» уже давно стал визитной карточкой нашего города и Кольской АЭС. Мы стараемся не только помочь старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии, но и предлагаем оценить перспективы работы на предприятиях Госкорпорации «Росатом». Впереди нас ждёт строительство КАЭС-2, и мы очень заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты в будущем присоединились к нашей дружной атомной семье», - прокомментировал Игорь Кутузов, заместитель директора Кольской АЭС.

«Команды нашей школы участвуют в проекте «Курчатовские чтения» каждый год и хочется отметить высокий уровень организации турнира и очень интересные и необычные задания, которые заставляют ребят проявлять творчество. Всегда с удовольствием наблюдаю с каким азартом мои ученики стремятся к победе. Честно скажу, мы всегда готовимся к игре, повторяем темы, связанные с атомной энергетикой, чтобы продемонстрировать достойный уровень», – отметила учитель физики МБОУ СОШ №4 г. Полярные Зори Людмила Клименко.

 

 

Фото предоставило управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

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