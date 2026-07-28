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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 16:00

В городе-спутнике Кольской АЭС стартовал новый этап развития систем общественной безопасности в рамках проекта «Умные города Росатома»

АО «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион госкорпорации «Росатом»), концерн «Росэнергоатом» и администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией приступили к новому этапу развития городской системы видеонаблюдения в Полярных Зорях. Проект, направленный на повышение уровня общественной безопасности и усиление контроля за объектами городской инфраструктуры, планируется завершить до конца текущего года.

Непосредственно проект реализует компания «Городские технологии» (входит в контур управления РИР). В рамках модернизации продолжится начатое в 2024 году масштабирование вычислительных мощностей централизованной ИТ-системы. Ожидается, что к декабрю 2026 года серверные мощности увеличатся вдвое. Технологическое обновление предусматривает внедрение алгоритмов видеоаналитики и существенное расширение зоны покрытия: общий парк городских камер видеонаблюдения возрастет на 43%. Реализация проекта позволит муниципалитету эффективно решать как задачи по обеспечению правопорядка, так и хозяйственные вопросы мониторинга территорий.

Важным направлением развития станет оснащение въездов в город интеллектуальными комплексами с функцией распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств. Также в черте города будут установлены дополнительные видеокамеры для повышения городской безопасности и предупреждения противоправных действий. В частности, системой видеонаблюдения будет оснащён реконструированный в 2026 году сквер Строителей, что минимизирует риски вандализма на обновленных объектах городской среды.

«Проект «Умные города Росатома» направлен на создание комфортной, безопасной и технологичной среды в городах-спутниках АЭС. Это системная работа, которая охватывает модернизацию инфраструктуры, цифровизацию городских процессов, повышение энергоэффективности и внедрение интеллектуальных систем безопасности. Развитие системы видеонаблюдения в Полярных Зорях – это ещё один шаг на пути к тому, чтобы каждый житель чувствовал себя защищённым и видел, как технологии помогают в повседневной жизни», – отметила директор по региональной политике – директор Департамента по работе с регионами и органами государственной власти концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова.

«Внедрение интеллектуальных систем видеонаблюдения – это не просто установка камер, а создание единой цифровой экосистемы, – прокомментировала генеральный директор компании «Городские технологии» Елена Лекомцева. – Увеличение вычислительных мощностей и применение современных алгоритмов видеоаналитики позволят городу проактивно реагировать на любые нештатные ситуации. Мы стремимся к тому, чтобы наши технологии приносили реальную, осязаемую пользу муниципалитету, делая управление городским хозяйством максимально эффективным и прозрачным».

«Для нас безопасность жителей и сохранность инфраструктуры – абсолютные приоритеты, – подчеркнул глава города Полярные Зори Максим Ченгаев. – Благодаря партнёрству с «Росатомом» мы не только развиваем новые общественные пространства, но и обеспечиваем их безопасность. Расширение системы видеонаблюдения, особенно в таких местах как сквер Строителей, поможет нам эффективнее реагировать на нештатные ситуации, сделает улицы города еще более безопасными».

Ранее аналогичные ИТ-решения для систем общественной безопасности были успешно реализованы в других атомных городах – Курчатове Курской области и Заречном Свердловской области. В Курчатове на базе ситуационного центра сегодня консолидировано свыше 500 камер, где технологии искусственного интеллекта помогают дежурному персоналу оперативно реагировать на инциденты, распознавая объекты по заданным параметрам. В Заречном интеграция централизованной системы видеонаблюдения с платформой «Умный город» и алгоритмами выявления потенциально опасных событий позволила многократно повысить скорость реагирования профильных служб на происшествия.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «АТР АЭС».

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