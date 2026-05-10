В городе трудовой доблести и славы Кандалакше состоялся парад в формате шествия, посвящённый 81-й годовщине Великой Победы

9 Мая парадным строем перед кандалакшанами и гостями города прошли личные составы войсковых частей, дислоцирующихся на территории Кандалакшского округа: военнослужащие 37-й отдельной инженерной бригады, 80-й отдельной Арктической мотострелковой бригады, Службы в селе Алакуртти Пограничного управления ФСБ России по Республики Карелия, а также участники специальной военной операции, юнармейцы.

Знаменную группу военнослужащих 37-й отдельной инженерной бригады возглавил сержант, участник СВО, Герой России Иван Хрусталев.

Собравшихся с праздником поздравили заместитель губернатора Анна Головина, глава Кандалакшского округа Александр Самарин, а также заместитель начальника службы в селе Алакуртти пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, полковник Сергей Борисичев, врио командира 80-й отдельной мотострелковой бригады Арктической майор Павел Григорьев и заместитель командира 37-й отдельной инженерной бригады, подполковник Александр Корелин.

Парад завершился масштабным шествием «Бессмертного полка».

