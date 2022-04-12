В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела

Как мы уже сообщали, в минувшую субботу губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил Мончегорск с рабочим визитом. Благодаря слаженной работе муниципальных властей, а также при поддержке «Норникеля» город за последние три года существенно изменился к лучшему.

«Точки роста» в школах, реконструкция зимнего сада под Сафари-парк, реализованные проекты «Arctic schools», капремонт городского бассейна, работы по освещению лыжной базы и новое пространство по поддержке молодёжных инициатив, которое начнёт работу уже этой осенью: всё перечисленное – сегодняшняя реальность города металлургов.

«Улучшается качество жизни в городе, усиливается его динамика. Мончегорск сделал существенный шаг вперёд», – отметил глава региона Андрей Чибис.

В рамках рабочей поездки Андрей Чибис побывал на благоустроенной Ленинградской набережной и обустроенном общественном пространстве вокруг Комсомольского озера. Променад получился, по словам главы региона, очень достойным, несмотря на то что на первом этапе были определённые сложности при осуществлении проекта. Также губернатор посетил аллею Ермакова, на которой будет установлена 12-метровая стела в честь присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на оперативном совещании глава региона озвучил основные проблемы, с которыми мончегорцы обратились к нему на личной встрече. Так, губернатор поручил профильным ведомствам детально проработать вопросы организации групп продленного дня во всех школах города, а также образующиеся во время оттепели лужи, затрудняющие проезд и проход во дворах. Губернатор отметил, что и по остальным вопросам, которые были заданы горожанами, также должны быть предложены варианты решений.