В городе трудовой доблести Мончегорске состоялась акция «Всё для фронта, всё для Победы!»

Участники акции собрали около 500 кг всевозможной помощи фронту и при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» она будет передана в зону специальной военной операции.

Организаторами сбора выступили: местное отделение партии «Единая Россия», администрация города Мончегорска и Мончегорский политехнический колледж.

«От нас ушли пятнадцать походных печей, которые делают ученики колледжа, продовольственные наборы, собранные предпринимателями города и неравнодушными гражданами, а также медикаменты, переданные Мончегорской центральной районной больницей. На передовую отправят и окопные свечи, которые сделали учащиеся образовательных учреждений города. Единство и сплоченность людей перед внешней угрозой – залог Победы. Общая помощь военнослужащим – самый яркий показатель такого сплочения. Жители города трудовой доблести Мончегорска доказали, что и сегодня достойны высокого звания, полученного благодаря трудовому подвигу дедов и прадедов во времена Великой Отечественной войны», - рассказал депутат городского Совета, секретарь Мончегорского местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Рудаков.

Скоро груз отправится автопоездом из Мурманска на передовую и будет доставлен в роты, где несут службу ребята из Мончегорска.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».