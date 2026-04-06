В городе трудовой доблести стартовал ямочный ремонт

Ежегодно в рамках реализации программы «Городское благоустройство» приводятся в порядок улицы города металлургов. С приходом весны на улично-дорожной сети Мончегорска стартовали работы по ямочному ремонту.

Как отмечает администрация муниципалитета, так как весна в этом году пришла раньше, то и приводить дороги в порядок после зимы коммунальные службы могут начать уже сейчас. На данный момент приступили к ямочному ремонту по просп. Металлургов. Общий объём запланированного ямочного ремонта в рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети города составляет 7000 м².

