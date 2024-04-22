В городе воинской славы Полярном состоялся муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В игре приняли участие 8 команд из образовательных учреждений ЗАТО Александровск. Это федеральный проект российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Игра представляет собой цикл образовательных и спортивных мероприятий, цель которых развивать у школьников чувство гордости за свою страну.

Его муниципальный этап был сложным испытанием, от участников требовалась смекалка, сноровка, выправка, командной дух, силы и терпения.

Победители муниципального этапа поучаствуют в региональных соревнованиях, откуда лучшие отправятся на окружной полуфинал. Финальным шагом станут всероссийские состязания, где сойдутся лучшие команды со всей страны.

Победителями стали:

средняя возрастная категория (11 -13 лет)

1 место – «Стрижи на движе» -1 (МАОУ «СОШ 1 им. М.А. Погодина» г.Полярный), рук. Михайлова Елена Александровна;

2 место - «Патриоты Гимназии» (МАОУ «Гимназия» г.Полярный), рук. Михайлова Ирина Анатольевна;

3 место – «Северная гроза» (МАОУ «СОШ №279» г.Гаджиево), рук. Топильский Михаил Серафимович;

Диплом за участие – «Русское сердце» (МБОУ «СОШ 266» г.Снежногорск), рук. Гаврилюк Марина Олеговна;

Диплом за участие – «269 параллель» (МБОУ «ООШ 269» г.Снежногорск), рук. Хачковский Юрий Петрович, Дынникова Дарья Владимировна;

старшая возрастная категория (14 -17 лет)

1 место – «Стрижи на движе» -2 (МАОУ «СОШ 1 им. М.А. Погодина» г.Полярный), рук. Михайлова Елена Александровна;

2 место – «Красные орлята» (МБОУ «СОШ276» г.Гаджиево), рук. Тауберт Дмитрий Викторович;

3 место – «Полярная звезда» (МАОУ «ООШ №2» г.Полярный), рук. Гречкина Алёна Павлиновна.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509927@egNews