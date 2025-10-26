В Городском центре культуры Мончегорска открылась фотовыставка «Лики героев»

Администрация города металлургов совместно с комитетом семей воинов Отечества Мурманской области и Государственным фондом «Защитники Отечества» в 2024 году открыла фотовыставку «Лики героев», приуроченную ко Дню героев Отечества. С инициативой выступила руководитель комитета семей воинов Отечества в Мончегорске Екатерина Ковалева. С использованием компьютерной графики были созданы фотопортреты бойцов-мончегорцев.

В этом году выставка продолжается. Она представляет собой собрание портретов 24 героев, участников специальной военной операции, среди которых бойцы-мончегорцы, защищающие нашу Родину и тех, кого с нами уже нет.

Посещение выставки станет возможностью выразить уважение и благодарность нашим героям, а также почтить память, отдавшим жизнь за мирное небо над головой.

Фотовыставка «Лики героев» будет экспонироваться в фойе второго этажа Мончегорского ГЦК до 4 ноября включительно (ежедневно с 12.00 до 20.00).

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532783/#&gid=1&pid=4