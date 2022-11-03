В городском ДК планируют объединить коллекционеров Кировска и других городов области в клуб по интересам

Идея принадлежит ведущему специалисту по выставочной и экспозиционной деятельности Ольге Романовой и местному коллекционеру Владимиру Пяткину, который за 50 лет собрал большую коллекцию значков. Сейчас часть частной коллекции можно увидеть в выставочном зале ДК.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, организаторы хотят возобновить старую традицию, предложить коллекционерам раз в месяц проводить встречи во Дворце культуры, чтобы помогать друг другу пополнять коллекции и обмениваться информацией.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266869%2Fwall-148376343_58788