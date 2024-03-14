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Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 08:45

В Городском историко-краеведческом музее Полярного открылась выставка, посвящённая 90-летию Мурманского областного театра кукол

Юные гости из детского сада №1 «Сказка» и артисты образцового самодеятельного коллектива драматического театра «Софитум» встретились с артистами театра: Татьяной Смирновой, Елизаветой Досаевой, Валерией Песневой и Натальей Петруниной.

Как сообщает vk.com/murmanculture, на открытии выставки «Театра мир откроет нам кулисы» посетители узнали о тонкостях актёрского мастерства, о том, как создаются и управляются театральные куклы. Также актёры рассказали ребятам о профессиональных нюансах при работе с куклами разных систем и о спектаклях из репертуара прошлых лет.

На выставке областного театра кукол представлены макеты театральных зданий, декорации и костюмы актёров, выполненные к постановкам разных лет.

Посетители музея смогут увидеть куклы из легендарных сказок: «Чипполино», «Карлик нос», «Жемчужина Адальмины», «Сказка о царе Салтане», «Винни-Пух и все-все-все», «Морозко» и многое другое.

Экспозиция продлится по 28 апреля.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272362%2Fwall-139605315_26181

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