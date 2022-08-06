В городском парке Кировска начнёт работать общественный туалет

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, обслуживать и содержать территорию парка в порядке ежедневно будет бригада работников спорткомплекса «Горняк» из пяти человек.

Администрация муниципалитета просит горожан поддерживать чистоту в парке и беречь всё то, что уже сделано.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265004%2Fwall-148376343_54435