В городском парке Североморска чествовали молодое поколение флотской столицы и выпускников 2022 года.

Праздник на танцевальной площадке подготовил творческий коллектив Центра досуга молодёжи. 25 июня на сцене выступили североморские артисты и гости из Мурманска с интерактивным шоу. Дискотека под открытым небом и праздник красок «Холи-фест» стали изюминкой вчерашнего вечера.

- Сегодня в Североморске двойной праздник - и городской выпускной, и День молодёжи. Всегда говорил, что молодое поколение нашего города - замечательные ребята! Умные, талантливые, креативные и, в то же время, патриотичные, уважающие историю своего края и своей страны. Убежден, что у вас все обязательно получится! Удачи, сил, терпения и, конечно, сохранить любовь к северу и своей малой родине – Североморску, - поздравил североморскую молодёжь глава муниципалитета Олег Прасов.

- Как мама троих детей и как педагог я от души поздравляю ребят с окончанием школы. Впереди у них взрослая жизнь – пускай все получится! Желаю не только успешного поступления, но и, чтобы выбранная профессия приносила радость, - обратилась к выпускникам Екатерина Колычева, директор Дома детского творчества им. Саши Ковалева.

Для жителей и гостей флотской столицы в парке были также развернуты несколько тематических площадок – «аквагрим», «монетная мастерская», «гадание по рунам», а также организована ярмарочная торговля.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12495-gorodskoy-vypusknoy-i-den-molodezhi/#news-gal-14