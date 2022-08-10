В Городском парке Североморска строится бетонный скейт-парк

Североморский скейт-парк будет создан из высокопрочной бетонной смеси, которая увеличит срок эксплуатации конструкции и позволит создать сложные геометрические формы. Бетонные поверхности отшлифуют ручным и механическим способами обработки, что придаст им максимальную гладкость и позволит любителям скейтбординга совершать самые разнообразные трюки.

В настоящее время готовится основание – это самый трудоёмкий и важный этап, он является базовым. После него будут производиться армирование и монтаж конструкций. Работы идут согласно утверждённому графику.

Единовременно на будущей площадке смогут заниматься до 15 спортсменов и находиться до 50 посетителей. Модель скейт-парка выбирали северяне путём голосования на портале «Наш Север».

Спортивный объект станет вторым бетонным скейт-парком в Мурманской области. Первый был построен в областном центре на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» в 2021 году.

Скейт-парк будет создан при поддержке областного Минграда в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области». Её главная цель – повышение качества и комфорта городской среды населённых пунктов Кольского Заполярья. Программа является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Жильё и городская среда».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12612-v-severomorske-pristupayut-k-stroitelstvu-betonnogo-skeyt-parka/page,5/