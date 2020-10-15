В городском парке закрытого города Североморска завершена реставрация памятника Владимиру Ильичу Ленину

Напомним, он был установлен 63 года тому назад - 3 ноября 1957 года.

Оценил итоги реставрационных работ, специально приглашенный для участия в этом мероприятии бывший первый секретарь Североморского городского комитета КПСС, а позднее председатель Мурманской областной Думы, член Совета Федерации, Павел Александрович Сажинов.

Как пишет Юрий Банько на своей страничке в соцсети «Фейсбук», Павел Александрович отметил, что на фоне постоянно появляющихся сведений о сносе памятников Ленину, данный факт выполнения реставрации в Североморске не может не вызывать уважение, тем более, в году, когда праздновалось 150-летие со дня рождения Владимира Ильича.

«Люди старшего поколения выросли с именем Ленина. Мы в Мурманске хотим установить и бюст Иосифу Виссарионовичу Сталину. Деньги на изготовление бюста собрали ветераны войны, труда, офицеры запаса», - сказал Павел Сажинов.

В городском парке в течение нескольких лет выполнялись работы по благоустройству. Сейчас он стал любимым местом отдыха горожан.