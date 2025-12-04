В городском спортивном центре «Авангард» прошли соревнования по плаванию, приуроченные к Декаде инвалидов

В бассейне городского центра «Авангард» в рамках стартовавшей 1 декабря Декады инвалидов прошли соревнования по плаванию среди обучающихся с особенностями здоровья.

В состязаниях приняли участие воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы №15 — мурманчане и жители посёлка Кильдинстрой.

Всего было подано 45 заявок от спортсменов в возрасте от 9 до 18 лет. Среди них — ребята с различными особенностями: интеллектуальными нарушениями, поражением опорно-двигательного аппарата, слабовидящие и слабослышащие.

Пловцам предстояло преодолеть на скорость дистанцию 50 метров разными стилями — вольным, на спине, брассом и баттерфляем. Каждый из спортсменов участвовал в двух видах программы. Победители определялись в личном зачёте.

Как отмечает администрация областного центра, подобные состязания, приуроченные к Декаде инвалидов, проводятся в городе-герое ежегодно. Помимо этого, весной проходят традиционные городские соревнования по плаванию среди лиц с ОВЗ

Плавание — один их «классических» видов спорта, доступных людям с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата это ещё и незаменимый инструмент профилактики.

В ДЮСАШ №15 ребята с ОВЗ, помимо плавания, занимаются также лёгкой атлетикой, конным спортом, карате, бочче (спортивной игрой в шары) и горными лыжами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31422&page=1