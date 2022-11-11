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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 10:15

В Городской детско-юношеской библиотеке прошло мероприятие «Кировск мой - горжусь тобой», приуроченное ко Дню города

Цель данного мероприятия – прививать и закреплять патриотическое отношение к малой Родине, расширить кругозор о стране в целом. Познакомить участников с символикой страны, области и города, а также с автобиографией первооткрывателей и основателей нашего города.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, в  мероприятии участвовали постояльцы Кировского психоневрологического интерната. Участники знакомились с историй возникновения города, вспомнили все значимые даты, участвовали в виртуальной экскурсии по улицам Кировска с 1931 года и по сегодняшний день.

Целью виртуальной экскурсии было определить изменения города за годы и акцентировать внимание на то, в честь каких значимых людей были они названы, вспомнить какие достопримечательность есть в Кировске и определить их местоположение.

В конце мероприятия участникам предложили по памяти собрать пазл-герб Кировска, с заданием все с лёгкостью справились.

 

 

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267018%2Fwall-148376343_58990

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