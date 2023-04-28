В городской молодёжной эстафете «Школа безопасности» приняли участие шесть команд
27 апреля на базе Молодежного центра гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров» прошла городская молодёжная эстафета «Школа безопасности».
Мероприятие проводилось при поддержке мурманского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области и была посвящена 374-летию пожарной охраны России и Дню пожарной охраны.
Как сообщает администрация города Мурманска, в трёхэтапном состязании приняли участие учащиеся образовательных учреждений города Мурманска и члены спасательных организаций: Мурманский индустриальный колледж; гимназия №7; гимназия №10; Всероссийский студенческий корпус спасателей; ДВПК «Витязъ»; ВПК «Рать».
Все команды были оценены жюри. Победителям вручили памятные подарки, кубки и дипломы.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24898&page=1