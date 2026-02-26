В Госархиве расскажут о легендарной мурманской актрисе Марине Скоромниковой

27 февраля в 16.00 Государственный архив Мурманской области приглашает на встречу из цикла «Имена в истории Мурмана». Она посвящена актрисе, народной артистке РСФСР Марине Скоромниковой, которая более 50 лет служила в театрах нашего региона – сначала в Театре Северного флота, затем в Мурманском областном драматическом театре.

Лектор Светлана Такашова расскажет интересные факты из биографии Марины Петровны. Гости смогут увидеть уникальные документы и фотографии из личного фонда актрисы, который хранится в архиве с 1998 года.

Мероприятие пройдёт в читальном зале по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 35. Вход свободный, но обязательна предварительная запись по телефону 47-71-76.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286407%2Fcc6bc03e2887b5dc80