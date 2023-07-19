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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.23 15:00

В Госдуме был представлен доклад о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья

Вчера на пленарном заседании Госдумы был представлен доклад о реализации государственной политики в сфере охраны здоровья. В режиме ВКС в заседании приняли участие представители более 70 регионов РФ. Мурманскую областную Думу представлял первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко.

В ходе доклада, который был представлен министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, прозвучало, что модернизация первичного звена одно из ключевых направлений госполитики в сфере охраны здоровья. Уже охвачено более 10 тысяч объектов по всей стране. По словам главы Минздрава, к 2025 году число таких объектов удвоится, и в результате будет обновлена каждая третья российская медицинская организация.

Вместе с этим, важнейшей темой сегодня является вопрос обучения, сохранения и удержания кадров. Для восполнения дефицита медкадров были увеличены контрольные цифры приёма на медицинские специальности в вузах, а для привлечения кадров в регионы действует программа «Земский доктор/Земский фельдшер».

Отмечалось, что вопросы здравоохранения лежат в плоскости ответственности не только федерального министра, но и регионов.

Владимир Мищенко, комментируя доклад, отметил, что в Мурманской области за 4 года произошло колоссальное обновление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных региональному Минздраву:

- Буквально на днях после капитального ремонта открылась детская поликлиника в Заполярном. В этом году планируется создать ещё семь фельдшерско-акушерских пунктов – 6 новых модульных взамен существующих, и один – в посёлке Спутник. В регионе поступательно решается вопрос дефицита кадров путём принятия мер социальной поддержки, обеспечением служебным жильём, выплатой компенсации оплаты аренды жилья за счёт регионального бюджета. Кроме того, работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн на строительство дома или его приобретение на первичном рынке. В этом году этим правом воспользовались 24 человека. Эти меры направлены на повышение привлекательности Мурманской области с целью доукомплектования медицинских организаций квалифицированными кадрами, а это также способствуют повышению доступности медицинской помощи.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28277/

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