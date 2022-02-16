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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.22 12:30

В Госдуме поддержали предложения «Единой России» по защите людей от бродячих собак

В законодательство планируют внести изменения по формированию ответственного отношения к животным у самих владельцев

Речь идёт о комплексе мер, которые упорядочат правила обращения с животными, в том числе - безнадзорными, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов по итогам заседания рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ, направленных на защиту граждан от нападения бродячих собак.

«Сегодня ответственность как со стороны должностных лиц, так и со стороны граждан, являющихся владельцами животных, явно недостаточна. Поэтому внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность для чиновников за несоблюдение законодательства об ответственном отношении с животными и за неисполнение полномочий по регулированию численности безнадзорных животных. Помимо уголовной ответственности будут серьёзные штрафы – до 200 тысяч рублей», - пояснил Владимир Бурматов.

Эта мера коснётся и хозяев питомцев.

«30% всех нападений по статистике являются нападениями владельческих собак – то есть тех, которые не являются бездомными. Чтобы защитить людей, мы предлагаем в целом запретить такое явление, которое называется самовыгул (прим. когда домашнее животное гуляет без присмотра). А за факты самовыгула предусмотреть штрафы в региональных КоАПах, установить дополнительную ответственность за покусы и выброшенных животных», - добавил он.

По словам Владимира Бурматова, участники рабочей группы, в состав которой вошли представители органов власти из регионов, силовых ведомств, зоозащитных и волонтерских организаций, поддержали предложения о реализации механизма государственно-частного партнерства при строительстве приютов, что позволит выделять на упрощенной основе землю и подводить коммуникации к строящимся приютам, дав им возможность развиваться. Соответствующий законопроект уже внесла «Единая Россия».

Был также одобрен механизм социального предпринимательства как метода стимулирования этой деятельности и инициатива о направлении федеральных средств на строительство приютов в субъектах РФ на условиях софинансирования.

Ещё одно предложение - создание временных приютов для бездомных животных в условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«Провели анализ последствий ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Алтайском крае. Смыло дома, люди уехали во временные пункты дислокации, собаки остались на улице. Люди возвращаются, работают волонтёры, поэтому МЧС начинают отлавливать. Необходимо предусмотреть финансирование таких приютов», - отметил замруководителя фракции «Единой России» в нижней палате парламента Игорь Кастюкевич.

По мнению заместителя председателя Мурманской областной Думы, члена фракции «Единая Россия» Евгения Никоры, изменения в федеральное законодательство, предложенные партией «Единая Россия», назрели давно.

«При этом важно принять сбалансированные решения, которые позволили бы одновременно и дополнительно защитить людей от животных, и пресечь финансовые махинации в этой сфере, и улучшить условия содержания животных, и максимально привлечь общественные организации и бизнес к обустройству современных, комфортных, и безопасных приютов», - уверен парламентарий.

 

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