В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих

15 июня на пленарном заседании в Госдуме приняты два важных законопроекта. Первый содержит важные новеллы и изменения в ряде уже принятых Государственной Думой за последнее время федеральных законов и направлен на совершенствование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

В настоящее время выплата участникам НИС накоплений для жилищного обеспечения производится ФГКУ «Росвоенипотека». Законодательная новелла предлагает распространить на данное учреждение право предоставления военнослужащим с именного накопительного счета всех средств накоплений для жилищного обеспечения, в том числе касающихся дополнительных выплат, непосредственно при закрытии именных накопительных счетов и исключении военнослужащих из реестра участников накопительно-ипотечной системы.

Согласно новому закону, участники НИС, общая выслуга которых составляет 20 и более лет, получат право получать средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы по контракту, но не более 1 раза в год.

«Документом также установлено, что солдаты и сержанты, включенные в реестр участников НИС до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются, и продолжают участие в ипотечной программе, после поступления в военные вузы. Новый закон повысит социальную защищенность военнослужащих и даст дополнительные гарантии тем, кто принимает участие в специальной военной операции», - прокомментировала соавтор закона, депутат Государственной Думы, член комитета по обороне Татьяна Кусайко.

Парламентарий является соавтором ещё одной законодательной инициативы, которая единогласно была принята в первом чтении. Законодательная новелла регламентирует механизм реализации жилищных прав детей умерших (погибших) военнослужащих, родившихся после их гибели (смерти). Он касается ситуации, когда члены семьи сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях в связи с предоставлением им жилых помещений либо жилищной субсидии без учёта таких детей.

Документом предлагается распространить право получения жилых помещений или денежных средств на приобретение или строительство жилых помещений на две категории детей: дети военнослужащего, родившиеся в его семье после его гибели (смерти); дети военнослужащего, родившиеся в его семье, в отношении которых отцовство установлено после гибели (смерти) военнослужащего.

«Несмотря на то, что данная законодательная новелла касается небольшого числа граждан, важно, что государство заботится о них и готово обеспечить максимальную социальную защиту», - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Фото предоставлено пресс-секретарём Татьяны Кусайко.