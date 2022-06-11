В Госдуме в первом чтении приняли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников

Проектом федерального закона № 35884-8 «О внесении изменений в статью 46 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и статью 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»» планируют разрешить использовать медицинские изделия, которые дистанционно передают информацию о состоянии здоровья. Это даст возможность удаленно проводить медосмотры отдельных сотрудников до и после рабочего дня (смены, рейса).

Для дистанционной проверки придётся обеспечить идентификацию личности, чтобы никто не прошел медосмотр за работника. Дополнительно такие сотрудники должны регулярно проходить исследование на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

При этом, как указывают авторы инициативы, применение подобных медицинских изделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры. Онлайн-режим станет правом работодателей и возможностью для них дополнительно контролировать условия труда.

Если проект примут, проводить медосмотры с помощью медизделий можно будет с 1 июля 2022 года, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.