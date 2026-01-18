В Госдуме ведётся работа по законодательным инициативам, направленным на снижение административных барьеров для рыбопромышленных компаний

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителем региона в Совете Федерации Еленой Дягилевой. Ключевыми темами переговоров стали лоббирование интересов региона, получение дополнительной федеральной поддержки, а также защита рыбохозяйственного комплекса и арктического бизнеса.

Губернатор подчеркнул роль сенатора в продвижении интересов Мурманской области на федеральном уровне, особенно в контексте её включения в Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики верхней палаты парламента.

«Я прошу вас с этой позиции на площадке Совета Федерации продолжить активно заниматься вопросами, связанными с дальнейшим развитием Мурманской области, в особенности с учётом поддержки Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным инициативы по запуску комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора», – сказал глава Заполярья.

Особое внимание Андрей Чибис уделил вопросу федеральной поддержки для региона. Губернатор отметил, что тема получения допдотаций остаётся одной из самых важных, особенно с учётом продолжающегося санкционного давления со стороны правительств недружественно настроенных к России стран. Он напомнил, что совместная работа с Министерством финансов РФ уже приносит результаты.

«В конце 2025 года Мурманская область получила дополнительную дотацию, которая позволила, в том числе, провести выплаты работникам областных учреждений бюджетной сферы», – пояснил Андрей Чибис.

Сенатор Елена Дягилева доложила об итогах осенней сессии, в частности инициативах, озвученных ею в ходе пленарных заседаний. В частности, она сообщила, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала позицию региона, поручив взять на контроль вопрос влияния изменений налогового законодательства на малый и средний бизнес Арктической зоны РФ. Это, по словам парламентария, имеет большое значение для сохранения благоприятного климата деловой активности в Мурманской области.

Не меньшее значение имеет совершенствование законодательной базы по рыбохозяйственному комплексу.

«В ближайшее время в Государственной Думе рассмотрят законопроект, который призван скорректировать существующие нормы, из-за которых на судах прибрежного лова утилизируется ценнейший продукт – печень трески. По оценкам экспертов, корректировка обеспечит дополнительное производство порядка 900 тысяч банок консервов, что существенно дополнит береговой выпуск и налоговые отчисления в региональных бюджет», – пояснила Елена Дягилева.

Сенатор добавила, что параллельно ведётся работа по другим законодательным инициативам, направленным на снижение административных барьеров для рыбопромышленных компаний.

Отдельно представитель Заполярья в Совфеде отметила свою работу в комиссии по развитию креативных индустрий. Елена Дягилева выразила надежду, что сможет транслировать опыт Мурманской области, в частности по развитию кинопроизводства на территории, на федеральный уровень, а также предлагать интересные инициативы для развития креативной экономики в самом регионе. Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее плотное взаимодействие для продвижения интересов Мурманской области.

