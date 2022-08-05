В Госдуму внесли проект о порядке прохода иностранных военных кораблей в акватории СМП

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий обязать иностранные государства подавать запрос на проход военного корабля через внутренние морские воды Северного морского пути, соответствующий документ разместили в электронной базе законодательного органа.

Предполагается, что обращение нужно направить по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.