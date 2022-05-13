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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 12:30

В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, позволяющий ряду категорий граждан получить компенсации за капремонт без предоставления документов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на одного из авторов законопроекта, вице-спикера Госдумы Сергея Неверова.

«Внесли сегодня с коллегами законопроект об автоматическом получении компенсации за капремонт без предоставления документов. Суть инициативы: органы исполнительной власти или уполномоченное ими учреждение самостоятельно запрашивают документы или дополнительные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия для предоставления гражданам компенсации за капремонт», - написал Неверов в своём тelegram-канале.

Он уточнил, что с 2015 года предусмотрена компенсация платежей за капитальный ремонт в многоквартирном доме для определенных категорий граждан. «Такая компенсация устанавливается законом субъекта Российской Федерации и может предусматривать частичное освобождение инвалидов, а также полное или частичное освобождение неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет, от уплаты взносов за капитальный ремонт. Пожилые люди на личных приемах жалуются, что для получения льготы приходится ходить по инстанциям и собирать документы. Это неприемлемо: все эти сведения есть у органов власти», - добавил вице-спикер Госдумы.

Как пояснил ТАСС председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, который является одним из авторов инициативы, проектируемая норма упростит порядок получения компенсации расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. «Безусловно, действующая сейчас норма является действенной и востребованной мерой в сфере поддержки социально незащищенных слоёв населения. Но сейчас граждане должны самостоятельно ходить в уполномоченные учреждения, собирая и предоставляя необходимый набор подтверждающих документов, да ещё не всегда по одному разу приходить. Предлагаемая нами норма избавит их от подобных походов и максимально упростит саму процедуру получения данной меры социальной поддержки», - отметил Пахомов.

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