В госиспытаниях новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» будет задействован фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота

Они состоятся в августе текущего года, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. «Первый пуск «Циркона» в рамках госиспытаний с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота планируется выполнить в первой половине августа. Во второй половине августа начнутся лётно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск», - сказал он, уточнив, что ранее речь шла в первом случае про май-июнь.

Как отметил источник, «Северодвинск» будет выполнять первый испытательный пуск «Циркона» из надводного положения, но в обоих случаях предполагается поразить надводные цели. По словам другого источника ТАСС, всего в рамках госиспытаний «Циркона» с «Адмирала Горшкова» предстоит выполнить четыре пуска. В НПО машиностроения, где разработали и производят «Цирконы», не стали комментировать эту информацию.

Ранее источник сообщил ТАСС, что летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя - фрегата «Адмирал Горшков» - успешно завершены. Программа испытаний ракеты в 2020 году успешно и в полном объёме выполнена, было осуществлено три пуска с фрегата «Адмирал Горшков», два - по морским целям, один - по наземной. Третий в 2020 году пуск «Циркона» был выполнен 9 декабря.