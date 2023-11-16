В гости к родителям: увидеть порт своими глазами смогли 40 мальчишек и девчонок

Дети работников Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала посетили предприятия, где трудятся их родители. Экскурсию организовал родительский комитет АО «ММТП».

Увидеть порт своими глазами смогли 40 мальчишек и девчонок. Они погуляли по скверам в районе морского вокзала, осмотрели памятник портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и монумент «Паруса мечты», посетили музей, где познакомились с историей старейшего предприятия Мурманска и приняли участие в организованной для них викторине. А ещё - поиграли в компьютерные игры, созданные на материале работы порта и которые очень нравятся детям.

Продолжением экскурсии стал осмотр причалов, буксиров, производственного комплекса и портовых мастерских. Юные портовики увидели, как работают их родители, а после пришли на обед в рабочую столовую, где попробовали и высоко оценили портовскую кухню. Как рассказали участники производственного обеда, больше всего детям понравились котлеты с пюре, выпечка и чай.

«Как правило, ежегодно мы проводим по две экскурсии на предприятие для детей наших работников. В период пандемии нам пришлось на время отказаться от посещений, но теперь мы возобновляем эту практику. И мы очень рады, что интерес со стороны детей и их родителей очень большой. Поэтому уже сейчас начали подготовку к следующей экскурсии, которая запланирована на предстоящую весну», - рассказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253749%2Fwall-149919532_3515