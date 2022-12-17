В гости коляда пришла!

18 декабря в 12.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится волшебный праздник. Юные читатели и их родители погрузятся в атмосферу предстоящих рождественских и новогодних праздников.

Как сообщает vk.com/murmanculture, участники мероприятия познакомятся с историей праздника, почему Рождество непохоже на другие праздники, узнают, как этот праздник переплетается с народными и крестьянскими традициями – ряжеными, рождественскими играми, песнями и гаданиями, познакомятся с песнями-колядками и стихами, посвященными Рождеству и услышат песни о Рождестве, зиме, вере и любви.

И, конечно же, встретят колядующих и примут участие в мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки.

Поможет прогрузиться в атмосферу Рождества народный самодеятельный коллектив - хор украинской песни «Джерела». Встреча пройдёт в рамках проекта «Будем книжками дружить!».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263987%2Falbum-139605315_00%2Frev