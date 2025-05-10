В Гострудинспекцию в Мурманской области поступают извещения о несчастных случаях

3 мая водитель автомобиля частной охранной организации при выезде на охраняемый объект был избит неизвестными лицами. Извещение об этом поступило в Гострудинспекцию в Мурманской области из ООО ЧОО «Охрана – Сервис».

Степень тяжести полученных пострадавшим травм, а также обстоятельства данного происшествия уточняются.

Извещение о несчастном случае, произошедшем 30 апреля прошлого года, поступило в Государственную инспекцию труда из Мурманского областного театра кукол.

Согласно полученной информации, при выполнении работ по уборке территории театра во время субботника женщина поскользнулась на снегу и, упав, получила травмы лица. Ей была оказана первая помощь, после чего она была отправлена в травматологию.

Исходя из медицинского заключения полученная работником травма оказалась тяжелой степени тяжести.

«Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию комиссией с участием государственного инспектора труда», - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.