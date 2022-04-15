В Государственном архиве Мурманской области состоится День открытых дверей

15 апреля Государственный архив Мурманской области приглашает жителей и гостей города на День открытых дверей. У посетителей будет возможность побывать в архиве, прикоснуться к Истории, увидеть и узнать много интересного.

На мероприятии пройдёт награждение победителей фотоконкурса «Край родной, навек любимый» и конкурса на лучший архив организации – источника комплектования Государственного областного казенного учреждения «Государственный архив Мурманской области». Помимо этого, посетители Дня открытых дверей смогут посмотреть видеоэкскурсию «Прикоснуться к прошлому», фильм «Архив» и видеопрезентацию сборника архивных документов «100-лет на страже истории».

В течение всего дня будет работать консультационный пункт «Как оформить официальный документ?», где каждый пришедший сможет познакомиться с правилами оформления и составления служебных документов.

С информацией о других мероприятиях Дня открытых дверей и о том, как на них попасть, вы можно познакомиться на сайте архива.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году Архивной службе Мурманской области исполнилось 100 лет. Государственная архивная служба региона ведёт свою историю с момента создания 10 апреля 1922 года Мурманского губернского отдела Центрального архива РСФСР. На сегодняшний день в Мурманской области действуют 2 государственных и 16 муниципальных архивов.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457293035%2Fwall-4185250_149271