В Государственном архиве Мурманской области состоялся первый в этом году тематический День открытых дверей

Особый интерес вызвала демонстрация современных технологий оцифровки и презентация уникальных документов, отражающих историю Кольского края. В планы лаборатории реставрации, единственной в области, включены документы, хранящиеся в Кировске, которые после восстановления станут доступны для исследователей и жителей региона.

Участники познакомились с историей архивной службы, увидели процесс реставрации документов и посетили специализированное архивохранилище с регулируемым микроклиматом.

Как сообщает vk.com/murmanculture, программа также включала демонстрацию применения современных информационных технологий в архивном деле и презентацию уникальных документов, отражающих историческое и культурное наследие Кольского края.

Напомним, в 2025 году в кировском филиале было оцифровано более 300 архивных дел, а также свыше 41000 электронных образов пополнили единую информационную систему архивного фонда Мурманской области.

Экскурсионная работа архива продолжается. Записаться на следующие мероприятия можно по телефону 42-16-32.

