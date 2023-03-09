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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 14:30

В Государственной Думе одобрили проект, обязывающий банки проверять платежи на мошенничество

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего кредитные организации проверять входящие платежи на мошенничество и предоставляющего им право два дня не проводить «явно мошеннические» операции. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 марта.

Как сообщает 1prime.ru, этот документ разработан в целях совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств («антифрода») и увеличению суммы возврата банками уже похищенных мошенниками денежных средств.

Депутаты обращают внимание на рост мошенничеств, связанных с добровольной передачей гражданами сведений (например, номеров платёжных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов (социальная инженерия).

Поэтому законопроект обязывает не только банк плательщика, как предусмотрено сейчас, но и банк получателя средств проводить «антифрод», то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведёт ЦБ РФ.

Результаты этой проверки должны направляться в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платёжной системы, в рамках которой осуществляется денежный перевод. При этом банк плательщика должен использовать данную информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.

А в связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, когда те самостоятельно переводят деньги мошенникам, банкам предоставляется право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Это будет возможно, если оператор по переводу денежных средств получил от ЦБ РФ информацию из базы данных, указывающую на операцию без согласия клиента.

У банка получателя будет право приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в этой базе данных ЦБ. Также вносятся изменения, позволяющие кредитным организациям в рамках мероприятий по «антифроду» не приостанавливать операции по переводу денежных средств с использованием платёжных карт без согласия клиента, а осуществлять проверку на признаки операций без согласия клиента на этапе до приёма к исполнению распоряжения клиента.

 

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