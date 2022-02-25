В Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы по вопросам обеспечения жильём детей-сирот

В режиме ВКС в нём приняла участие депутат Государственной Думы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

В дискуссии приняли участие депутаты, представители Счётной палаты, Генеральной прокуратуры, Минфина, Минпросвещения, Минстроя России, общественных организаций и благотворительных фондов, а также уполномоченные по правам ребёнка в регионах.

Всесторонне проработать данный вопрос на законодательном уровне – такую задачу поставил Вячеслав Володин в рамках «правительственного часа» с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Итогом заседания рабочей группы стала выработка ряда предложений председателю Государственной Думы для дальнейшего направления в правительство Российской Федерации и профильные структуры. Они предусматривают меры системного характера, управленческие, профилактические и направленные на временную поддержку сирот.

Участники совещания отметили, что для определения стратегии дальнейших действий в этой сфере необходимо разработать программный документ, который определил бы механизмы ликвидации задолженности перед детьми-сиротами. Среди мероприятий, которые предлагается включить в программу, стимулирование строительной отрасли, выдача сертификатов на приобретение жилья при условии высокого уровня защиты, предоставление жилья при наличии в районе его нахождения развитой социальной инфраструктуры и возможности трудоустройства.

Функцию проведения государственной политики в сфере предоставления жилья сиротам предложено возложить на Минстрой России.

Вопрос обеспечения жильём детей-сирот постоянно находится на контроле правительства Мурманской области. В Заполярье области согласно распоряжению губернатора Андрея Чибиса №207-РП от 30.08.2021 года утверждена поэтапная программа по обеспечению до 2025 года жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По состоянию на 22 февраля 2022 года в нашем регионе нуждаются в обеспечении жильем 262 ребёнка этой категории. С начала года четверо уже получили квартиры.

В целях совершенствования механизмов обеспечения органами местного самоуправления детей-сирот жильём Министерством образования и науки Мурманской области разработаны и принят рад нормативных правовых актов. Ряд законопроектов находится в стадии согласования.

«Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить детям-сиротам уверенность в завтрашнем дне, дать возможность наладить свой быт, в буквальном смысле обрести почву под ногами. Это общая задача всех ветвей власти, - подчеркнула Татьяна Кусайко - Забота о каждом нуждающемся прописана в Народной программе партии «Единая Россия». И главный тезис этого блока программного документа – в первую очередь заботиться о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации».

Фото: пресс-секретаря депутата ГД Т.А. Кусайко.