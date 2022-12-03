В ГОУП «Мурманскводоканал» продолжается обновление спецмашин

ГОУП «Мурманскводоканал» продолжает обновление автопарка: новая комбинированная машина предназначена для промывки канализационных сетей.

Производительность установленного насоса составляет 210 литров в минуту при давлении 210 бар. Также автомобиль оснащён автоматической системой очистки фильтра и, благодаря системе отопления оборудования, легко справится с работой даже при самых низких температурах воздуха.

Фото: https://gov-murman.ru