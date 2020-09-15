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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.20 08:30

В гп. Зеленоборский требования пожарной безопасности исполняются через суд

Прокуратурой города Кандалакши по результатам совместной с Отделом надзорной деятельности по Кандалакшскому и Терскому районам УНД ГУ МЧС России по Мурманской области и Кандалакшским филиалом ГПС Мурманской области ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» проверки установлено, что на улицах Нижняя, Парковая, Октябрьская, Княжегубская, Станционная, Нагорная, Южная, Лесная, Кирпичная, Песочная, Почтовая, Восточная, Заречная, Железнодорожная, с. Княжая Губа, территории бывшего совхоза Княжегубский, п. Травяная Губа гп. Зеленоборский отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.

В соответствии со ст. 68 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление.

Решением Кандалакшского районного суда удовлетворены требования прокурора по оборудованию источниками наружного противопожарного водоснабжения в гп. Зеленоборский.

 

 

 

 

 

 

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