В группу с высоким качеством управления бюджетным процессом вошли 5 муниципальных образований

Региональное Министерство финансов провело комплексную оценку качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области за 2020 год.

Оценка проводилась по 8 направлениям: планирование и исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, финансовые взаимоотношения муниципального района с поселениями, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, выполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, соблюдение требований бюджетного законодательства и условий договоров и соглашений.

К группе с высоким качеством управления бюджетным процессом отнесены 5 муниципальных образований – ЗАТО г.Североморск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г.Видяево, Ловозерский и Кандалакшский районы. В группе с надлежащим качеством – 7 муниципальных образований.

5 муниципальных образований отнесены к группе с ненадлежащим качеством управления бюджетным процессом, по итогам оценки им необходимо разработать и принять план мероприятий по улучшению значений показателей с низким уровнем исполнения.

Как сообщает региональное Министерство финансов, результат оценки и рейтинг муниципалитетов в разрезе городских округов и муниципальных районов размещены на официальном сайте Минфина.