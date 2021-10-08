В грядущие выходные в Мончегорске высадят 200 деревьев

В субботу, 9 октября, в Мончегорске состоится заключительная региональная высадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Активные жители, сотрудники лесничества, представители региональной и муниципальной власти, а также корпоративные волонтеры Кольской горно-металлургической компании высадят несколько сотен саженцев березы и ивы.

Начало в 13.00.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, Всероссийская акция «Сохраним лес» реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Экология». К 2030 году по всей стране планируется высадить 5 млрд деревьев. Организаторами акции в регионе выступили министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области при поддержке компании «Норникель».