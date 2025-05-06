В Губернаторском лицее Мурманска будут готовить школьников по топ-20 образовательным направлениям плана «На Севере – жить!»

Вчера во время оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил даты набора в Губернаторский лицей на 2025-2026 учебный год. Подать заявления на поступление можно будет с 24 мая для 5-8 классов и с 15 июня для 10 класса.

Губернаторский лицей начнёт работу с 1 сентября. Основная цель этого специализированного для Кольского Заполярья учебного заведения – ранняя профориентация северян в соответствии с топ-20 направлениями стратегического плана «На Севере – жить!».

«Лицей рассчитан на 500 учеников и будет оснащён современным оборудованием. Обучение в лицее охватит три ключевых направления для развития Арктики: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Учащиеся смогут обучаться по индивидуальным учебным планам и осваивать новые компетенции в технопарке», — подчеркнул губернатор.

Подробнее о старте набора в Губернаторский лицей в своём докладе рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова

Узнать всю необходимую информацию и записаться на прохождение отбора можно по телефону 56-78-34 с понедельника по пятницу - с 14.00 до 18.00, по электронной почте: govlyceum@mail.ru и на сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/