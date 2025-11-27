В Губернаторском лицее Мурманска открылась фотовыставка «Отец Героя»

В церемонии открытия 26 ноября приняли участие педагоги и лицеисты, депутат областной Думы Алексей Гиляров и руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева, заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая.

Проект посвящён памяти Героев России, отдавших свои жизни при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Напомним, впервые фотовыставка «Отец Героя» состоялась в Государственной Думе в октябре 2024 года. Мурманская областная Дума поддержала инициативу коллег. В результате совместной работы регионального парламента с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области появилась эта уникальная экспозиция.

— Героями не рождаются, ими становятся благодаря воспитанию и примеру, – подчеркнула Светлана Виденеева. – За каждым из прославленных земляков – семья, где заложили главные черты характера: чувство долга, силу духа и честность. Отцы воспитали достойных детей, защитников Отечества, и они тоже герои. Пусть эта экспозиция станет напоминанием о том, как важна роль отца и семьи в судьбе человека, как сильна связь поколений.

Директор лицея Лариса Михайлова отметила важность сохранения памяти о героях-земляках и всех, кто сегодня мужественно стоит на защите нашей страны:

— Память объединяет нас, делает сильными и непобедимыми. Для нас большая честь, что эта выставка стартует в Губернаторском лицее.

Память погибших героев почтили минутой молчания.

В экспозиции представлены шесть портретов отцов Героев России, которые держат в руках фотографии своих сыновей. Все они служили в воинских частях, дислоцирующихся на территории Мурманской области: это Дмитрий Астафьев, Николай Данильченко, Максот Исмурзин, Евгений Козловский, Роман Манкевич, Андрей Спирин.

Всего в Мурманской области высокого звания «Герой России» удостоены 22 человека. Передвижная фотовыставка «Отец Героя» продолжит свою работу в образовательных организациях Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/1dc/ewoacf225eqkwb6avggan3my6fecc7dl.JPG