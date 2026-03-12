В Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих 5-классников, 10-классников и их родителей

14 марта в Мурманске в Губернаторском лицее пройдёт День открытых дверей для будущих пятиклассников, десятиклассников и их родителей. Мероприятие позволит познакомиться с образовательной средой учреждения, узнать об особенностях обучения и получить подробную информацию о поступлении на 2026/2027 учебный год.

В рамках встречи для гостей проведут обзорную экскурсию по образовательному пространству лицея, представят учебные площадки и расскажут о возможностях обучения, научной и проектной деятельности, а также о школьной жизни. Родители смогут пообщаться с администрацией и педагогами, задать вопросы о правилах поступления, образовательных программах и условиях индивидуального отбора.

День открытых дверей пройдёт в два потока: в 11 часов мероприятие состоится для будущих пятиклассников и их родителей, а в 14 часов – для будущих десятиклассников и их родителей. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке: clck.ru/3RfXvC.

Кроме того, 28 марта в Гублицее пройдёт внутренняя предметная олимпиада для кандидатов на поступление. Регистрация открыта по ссылке: clck.ru/3RfXxD.

Приём документов на индивидуальный отбор для поступающих в пятые классы начнётся 1 апреля 2026 года, для поступающих в десятые классы — 15 июня 2026 года.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Губернаторский лицей – современное образовательное учреждение, созданное по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Это флагманский проект региональной системы образования, ориентированный на подготовку будущих специалистов для развития Арктики. Обучение выстроено по принципу непрерывной образовательной траектории – от школы до университета и первого рабочего места. Программы синхронизированы с курсами Мурманского арктического университета и охватывают три стратегических направления: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

