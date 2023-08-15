В губернаторской программе «На Севере - твой проект» приняли участие 37 тысяч жителей Мурманской области

Вчера на оперативном совещании под председательством первого заместителя губернатора Оксаны Демченко рассмотрели промежуточные итоги реализации губернаторской программы «На Севере - твой проект».

«62 инициативы от жителей области, которые были выбраны в рамках программы, будут реализованы в 33 муниципальных образованиях Мурманской области. Самыми популярными среди них стали проекты, нацеленные на ремонт внутридомового имущества многоквартирных домов, благоустройство придомовых, общественных территорий и мест массового отдыха, обустройство детских игровых комплексов, спортивных площадок», - сообщила Оксана Демченко.

Проекты поддержали 37 тысяч северян - именно столько людей приняли участие в голосовании.

Фото: https://gov-murman.ru