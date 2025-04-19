В гуманитарных целях в зоне СВО для ВС РФ вводится режим прекращения огня

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18 часов московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457477271%2Fwall-133441491_979319