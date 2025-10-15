В Харбине утверждён план мероприятий по развитию перевозок по СМП между РФ и КНР

В Харбине (КНР) 14 октября состоялось второе заседание подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП, Севморпуть) Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Как сообщает t.me/rosatomru, с российской стороны заседание возглавил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, с китайской — министр транспорта Китайской Народной Республики Лю Вэй.

Отмечается, что по итогам заседания утверждён план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути между Россией и Китаем.

— Россия рассматривает СМП как ключевую транспортную артерию XXI века, которая способна обеспечить более быструю, эффективную и безопасную связь между континентами, - отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. - Уверен, что принятые сегодня решения придадут дополнительный импульс развитию российско-китайского взаимодействия в области развития потенциала СМП и позволят материализовать возможности сотрудничества в крупные капитальные проекты. Наше взаимодействие позволяет нам не только диверсифицировать маршруты мировой торговли, но и внедрять передовые технологии в освоении сложных северных широт.

«Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора. Сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Росатом».

Как отмечают в госкорпорации, первый транзитный рейс из Китая в Европу, который пошёл по СМП, сократил срок доставки груза по сравнению с традиционными маршрутами. В британский порт Феликстоу прибыл первый в истории контейнерный транзит из Китая в Европу по Северному морскому пути, который вышел 23 сентября из порта Нинбо. Информационно-навигационное обеспечение судна по пути следования осуществил «Главсевморпуть» (предприятие «Росатома»).

Фото: https://t.me/rosatomru/5983