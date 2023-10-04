В Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ

На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Caezar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 3 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Caezar» производства Франции.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два танка, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области. Уничтожены до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также орудие Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ.

В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Также, в районе города Купянск Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS». Кроме того, уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка, Макеевка Луганской Народной Республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil