Жителям региона предлагают ознакомиться с новым дизайн-проектом благоустройства площади Пять Углов4 октября в Мурманске состоится проверка системы оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.23 09:00

В Харькове на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ

На Донецком направлении потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Caezar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 3 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица «Caezar» производства Франции.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Торское и Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Кроме того, ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили более 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также орудие Д-20.

На Купянском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Западной» группировки войск поражены живая сила и техника 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка, Берестовое Харьковской области и Новолюбовка Луганской Народной Республики. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два танка, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесено поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и севернее Работино Запорожской области.  Уничтожены до 90 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 45 военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходную гаубицу «Акация», а также орудие Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками, ударными беспилотными летательными аппаратами и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах.

Кроме того, в районе населённого пункта Бурлацкое Донецкой Народной Республики на позиции поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

В городе Харьков на территории бронетанкового завода поражены цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники ВСУ.

В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

Также, в районе города Купянск Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».  Кроме того, уничтожено 58 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Площанка, Макеевка Луганской Народной Республики, Красная Гора, Шевченко, Победа, Октябрьское Донецкой Народной Республики, Вербовое, Мирное, Новое Запорожской области, Песчановка и Голая Пристань Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)Росреестр - в помощь: одним заявлением защитить свою недвижимость от мошенников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пособие по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей – Минтруд-PRO Валюту (16+)Цены на нефть стабильны, но курс рубля продолжает снижаться-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии Кольской АЭС в сентябре текущего года составила 850,7 млн кВтч, что превысило плановое задание 753,2 млн кВтч на 13%-PRO ЖКХ (18+)В ходе рабочей поездки в Апатиты вице-губернатор Алексей Лыженков оценил готовность муниципалитета к предстоящей зиме-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика